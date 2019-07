Attualita 430

Da lunedì a Caltanissetta lavori per il cablaggio in fibra ottica. Ecco i divieti e le strade interessate

I lavori nelle quattro aree in cui è stato suddiviso il territorio dureranno 90 giorni

Redazione

05 Luglio 2019 09:50

Al via da lunedì 8 luglio i lavori per il cablaggio in fibra ottica della città di Caltanissetta con un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber to the home, cioè la fibra ottica stesa fin dentro casa), realizzati da Open fiber società di Enel. Allo scopo di velocizzare lo svolgimento dei lavori e al contempo diminuire i disagi per i residenti, il comandante della polizia municipale, Diego Peruga, ha emanato quattro distinte ordinanze che disciplinano la chiusura al transito e il divieto di sosta nelle vie e piazze in cui saranno effettuati gli scavi autorizzati dalla direzione Lavori pubblici. I lavori nelle quattro aree in cui è stato suddiviso il territorio dureranno 90 giorni. Di volta in volta le ditte incaricate indicheranno strada per strada gli orari e i divieti relativi all'inizio e alla fine degli scavi con segnaletica adeguata. La società utilizzerà la tecnologia no-dig con mini trincea che riduce l'impatto dei lavori. Ciò consentirà di aprire e chiudere lo scavo in giornata.“Abbiamo deciso di avviare questa fase di lavori nel periodo estivo durante la chiusura delle scuole per ridurre i disagi ma è importante che Caltanissetta sia dotata di un'autostrada digitale con un investimento di 7 milioni di euro – afferma il sindaco, Roberto Gambino -. Il Comune inoltre verrà dotato gratuitamente di 50 punti di connessione in fibra ottica da implementare nel percorso di digitalizzazione già in atto”.

“Questi punti d'accesso – aggiunge il comandante della polizia municipale, Diego Peruga, responsabile anche del Ced e dell'ammodernamento della rete digitale e informatica – potranno essere utilizzati per le scuole, le sedi comunali, la videosorveglianza, i semafori o, a titolo d'esempio, per l'attivazione di tabelloni a messaggio variabile e totem”. La società Open Fiber non vende servizi in fibra ottica al cliente finale ma esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo pari accesso a tutti gli operatori interessati.

La prima delle quattro ordinanze riguarda le seguenti vie, piazze e corsi: Catania, Europa, Rosso di San Secondo, Calabria, Foscolo, Ariosto, Aretusa, Sallemi, Salvati, Tricomi, De Gasperi, Kennedy, Maddalena Calafato, Terranova, Colasberna, Consultore Benintendi, Fornaia, Berengario Gaetani, Barone di Figlia, Testasecca, Vittorio Emanuele, Crispi, Frattallone, Marconi, XX Settembre, Palestro, Abba, Gioberti, Danese, Narese, Goldoni, Castrogiovanni, Umberto I, Trabonella, Saponaro, Dante Alighieri, Arco Colasberna, Venezia, Bannò, Segneri, Villarosa, San Giuseppe, Calamita, Spennato, Amedeo, Chiarosi, San Nicolò e Signore della Città.

La seconda area individuata comprende le seguenti strade e piazze: Michelangelo, Mattarella, Stefano Candura, Bloj, Degli Orti, Beato Angelico, Calcare, La Torre, Berlinguer, Serra Difesa, Gibil Gabib, Stazzone, Salvatore Averna, Vassallo, Chiarandà, D’Antona, Napoleone Colajanni, Niscemi, Cinnirella, Regina Margherita, Ruggero Settimo, Amedeo, Cairoli, XX Settembre, Cavour, Pisani, Canonico Pulci, Traversa Elena, Elena, Rochester, Kennedy e Testasecca.

La terza area comprende le seguenti vie e piazze: Leone XIII, Guastaferro, Padre Pio da Pietralcina, Turati, Carnevale, Portella della Ginestra, Don Milani, D’Acquisto, La Pira, Moncada, Repubblica, Don Minzoni, Faletra, Frà Giarratana, San Michele, XXV Aprile, delle Calcare, Di Martino, Pisacane, dei Mille, Volturno, Salvati, De Gasperi, Caprera, Bruno e Nenni.

Infine la quarta ordinanza dirigenziale comprende le strade e piazze: Libertà, Romagnoli, Savarese, Bissolati, Della Regione, Cittadella, Istria, De Nicola, Malta, Galatea, Toscana, Corsica, Val d’Aosta, Calabria, Rosso di San Secondo, Piemonte, Sicilia, Martiri d’Ungheria, Leone XIII, Veneto, Medi, Einaudi, Toniolo, Andrea Costa, Buozzi, Rizzo e Sagona.



