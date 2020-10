Eventi 131

Un sogno che parte da Gela, Needy registra il suo primo singolo: "Bailo col Demonio"

L’11 Settembre è uscito il video ufficiale realizzato da Alan Marotta e uscito nel canale Youtube dell’Etichetta Kroma Production di Gela

Redazione

01 Ottobre 2020 19:33

Needy, classe 2001, è un talento naturale, cresciuta a pane e Rap, che come molte sue coetanee passa gran parte del tempo libero ad ascoltare musica, soprattutto quella di derivazione Urban.

Fin da piccola si appassiona di musica, inizia a spaziare dal Rap italiano a quello internationale.

Cerca, ascolta, impara e da lì la tecnica per il Freestyle e la metrica migliorano.

Così, quella che inizia come una semplice passione, diventa ben presto qualcosa di più, infatti, nonostante la sua giovanissima età, Needy registra il suo primo singolo dal titolo “Bailo Col Demonio” distribuito da Believe.



Il titolo “Bailo col Demonio” è uno di quei titolo molto forti, crudi che crea curiosità; il brano specifico che non ha nulla a che vedere con l’elogiare una figura mistica, ma piuttosto è una metafora a ciò che viviamo quotidianamente ossia i peccati. La produzione è curata da ERRE e Frenzie B, produttori di Kroma Production.



“Nelle mie strofe si capisce fin da subito la consapevolezza di commettere peccati nella quotidianità. Il brano è stato scritto interamente durante il periodo di Lockdown, quello è stato il momento più riflessivo della mia vita, ho aperto gli occhi ed ho notato come la gente non da più importanza a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il peccato che prima veniva punito od osservato in maniera sorprendente, oggi non ha più alcun peso”.

Quindi “Bailo Col Demonio” è la traduzione della consapevolezza di commettere peccati.

L’11 Settembre è uscito il video ufficiale realizzato da Alan Marotta e uscito nel canale Youtube dell’Etichetta Kroma Production. Official video! https://youtu.be/AJ_r-3dcITE

