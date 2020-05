Cronaca 323

Da Gela a Scillato con un carico di droga in auto: tre ventenni gelesi fermati in autostrada

I tre, all'interno dell'auto avevano 150 grammi di droga e alla vista delle forze dell'ordine, hanno provato a disfarsene

Redazione

08 Maggio 2020 20:28

Sono stati fermati con a bordo un carico di droga in auto. Tre 20enni di Gela, C.N.A., 29enne, P.E.R. 28enne e F.P.R, 21enne, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Cefalù allo svincolo per Scillato.I tre sono stati sorpresi dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo l’autostrada A19 con a bordo una busta in cellophane contenente due panetti di hashish per un peso complessivo di 150 grammi di cui, alla vista della forse dell'ordine, hanno provato a disfarsi.

Gli arrestati sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, questa mattina il Tribunale di Termini Imerese nel convalidare l’arresto ha disposto per i tre la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Sullo stupefacente, sottoposto a sequestro, i carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.



Sono stati fermati con a bordo un carico di droga in auto. Tre 20enni di Gela, C.N.A., 29enne, P.E.R. 28enne e F.P.R, 21enne, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Cefalù allo svincolo per Scillato.I tre sono stati sorpresi dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo l’autostrada A19 con a bordo una busta in cellophane contenente due panetti di hashish per un peso complessivo di 150 grammi di cui, alla vista della forse dell'ordine, hanno provato a disfarsi.

Gli arrestati sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, questa mattina il Tribunale di Termini Imerese nel convalidare l’arresto ha disposto per i tre la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Sullo stupefacente, sottoposto a sequestro, i carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.



News Successiva Gela, blitz "Stella cadente": associazione antiracket parte civile. Al via il processo contro 11 imputati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare