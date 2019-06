Sport 459

Da Gela a Rimini, alla finale nazionale le bimbe dalle calze rosse salgono nel gradino più alto

Dopo la mancata vittoria dell'anno scorso quest'anno hanno fatto l'amplein ottenendo la fascia oro nell'esercizio collettivo a corpo libero e nei percorsi motori

Redazione

29 Giugno 2019 16:47

Le bimbe dalle calze rosse salgono sul gradino più alto del Podio, premiate direttamente dalla direttrice Nazionale Emiliana Polini. Dopo la mancata vittoria dell'anno scorso quest'anno hanno fatto l'amplein Ottenendo la fascia oro nell'esercizio collettivo a corpo libero e nei percorsi motori. Sono state impeccabili mostrando grande padronanza degli esercizi.Ancora una volta la Gymnastics Club di Valter Miccichè conquista il podio nazionale, questa volta con le bimbe dai 6 ai 7 anni che prima di partire per Rimini hanno avuto la benedizione da parte di Padre Angelo strazzanti donando ad ognuno di loro un effige della Madonna, l'esclamazione delle bimbe dopo il dono ricevuto è stata: sicuramente quest'anno vinceremo😊😍

Felicissimi dagli spalti genitori e nonni che hanno seguito la trasferta che in lacrime di gioia osannavano le piccole grandi ginnaste le quali ancora non hanno realizzato quello che hanno ottenuto. (personalmente preferisco che rimangono con questa freschezza tipica dell'età pensando che quello che fanno è un semplicissimo gioco con la Ginnastica, dove il sorriso ha la predominanza su tutto il lavoro svolto in palestra)

Al termine di quest'anno sportivo non posso che ritenermi soddisfatto del lavoro di tutto il team e di tutti gli atleti, il ringraziamento va semplicemente a tutti dall'atleta ai Tecnici ai genitori ai simpatizzanti della ginnastica e a tutti i giornalisti che ci seguono nelle nostre avventure.

I tecnici che lavorano con queste atlete:

Valter Miccichè

Ester Greco

Serena Guzzo

Luigi Di Tavi

Roberta Costarelli





