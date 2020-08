Sport 308

Da Gela a Palermo, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore dei rosanero: "Un sogno che diventa realtà"

Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci

Redazione

19 Agosto 2020 12:44

Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco la diretta video della conferenza stampa.Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta" si legge nella nota. Venerdì scorso, il tecnico aveva rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Entella.

"Sono siciliano e Palermo è la squadra per eccellenza. Sono felice di essere qui col mio staff. Convinti di poter fare un grande lavoro anche se non sarà semplice. Costruire una squadra non è semplice, servono i giocatori forti con caratteristiche tecniche e morali adeguate". Il tecnico, dunque, non nasconde i suoi obiettivi e le richieste di mercato.

"Palermo non è la prima scelta per Boscaglia, ma è la scelta - dice il tecnico -. Avevo un contratto con l'Entella, si è perso tempo per questo. Ma la voglia di venire qui non è mai stata in discussione".



Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco la diretta video della conferenza stampa.Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta" si legge nella nota. Venerdì scorso, il tecnico aveva rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Entella.

"Sono siciliano e Palermo è la squadra per eccellenza. Sono felice di essere qui col mio staff. Convinti di poter fare un grande lavoro anche se non sarà semplice. Costruire una squadra non è semplice, servono i giocatori forti con caratteristiche tecniche e morali adeguate". Il tecnico, dunque, non nasconde i suoi obiettivi e le richieste di mercato.

"Palermo non è la prima scelta per Boscaglia, ma è la scelta - dice il tecnico -. Avevo un contratto con l'Entella, si è perso tempo per questo. Ma la voglia di venire qui non è mai stata in discussione".



News Successiva Il tecnico gelese Roberto Boscaglia allenerà il Palermo, si attende la risoluzione del contratto con l'Entella

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare