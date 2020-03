Attualita 207

Da domani treni in Sicilia ridotti dell'80 per cento. Falcone: "Bisogna ridurre gli spostamenti di persone"

L'assessore regionale alle Infrastrutture Falcone ha affermato che si stanno cercando delle soluzioni per rimborsare gli abbonati

Redazione

18 Marzo 2020 20:43

“Nell’ambito delle azioni di contenimento dell’epidemia di coronavirus in Sicilia, il Governo Musumeci di concerto con Trenitalia ha disposto la sospensione dell’80 per cento delle corse ferroviarie dell’Isola. La misura sarà operativa da domani, 19 marzo 2020, e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone. “Per quanto riguarda i ristori all’utenza - prosegue Falcone - siamo a lavoro con Trenitalia per trovare delle opportune soluzioni di rimborso per gli abbonati. Ai siciliani va ricordato che questo è il momento della responsabilità e del buon senso. Siamo tutti chiamati al rispetto delle restrizioni, a non uscire di casa se non quando non se ne può fare a meno, per battere il coronavirus e metterci alle spalle questa drammatica emergenza”, conclude l'assessore. I dettagli delle corse sospese e delle corse che restano in vigore sono disponibili sul sito web di Trenitalia.

“Nell’ambito delle azioni di contenimento dell’epidemia di coronavirus in Sicilia, il Governo Musumeci di concerto con Trenitalia ha disposto la sospensione dell’80 per cento delle corse ferroviarie dell’Isola. La misura sarà operativa da domani, 19 marzo 2020, e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone. “Per quanto riguarda i ristori all’utenza - prosegue Falcone - siamo a lavoro con Trenitalia per trovare delle opportune soluzioni di rimborso per gli abbonati. Ai siciliani va ricordato che questo è il momento della responsabilità e del buon senso. Siamo tutti chiamati al rispetto delle restrizioni, a non uscire di casa se non quando non se ne può fare a meno, per battere il coronavirus e metterci alle spalle questa drammatica emergenza”, conclude l'assessore. I dettagli delle corse sospese e delle corse che restano in vigore sono disponibili sul sito web di Trenitalia.

Coronavirus, altre limitazioni per il transito nello Stretto: ridotte le corse giornaliere da venti a quattro dalle 6 alle 21

News Successiva Il volo Roma - Palermo va in over booking: a bordo 180 passeggeri. Proseguono i rientri verso la Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare