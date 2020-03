Attualita 5742

Da domani si fermano anche i distributori di benzina: si inizia con gli impianti della rete autostradale

Lo stop è stato deciso dai sindacati. I distributori non sono in grado di garantire il necessario livello di sicurezza

24 Marzo 2020 16:16

E il coronavirus colpisce anche i distributori di benzina. Faib (Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa (Confcommercio) hanno deciso lo stop."Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio - dicono in una nota -. Di conseguenza gli impianti di rifornimento carburanti semplicemente cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria".



