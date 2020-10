Cronaca 3258

Da domani entra in vigore il nuovo Dpcm, Conte: "Mascherine anche se si è in casa con amici e parenti"

"C'è una risalita dei contagi - ha affermato il premier-. Abbiamo varato un decreto per prorogare lo stato di emergenza e introdotto l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto"

Redazione

07 Ottobre 2020 19:01

Le nuove misure decise oggi dal governo sul coronavirus entreranno in vigore da domani. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, parlando fuori da Palazzo Chigi. "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge concepito per affrontare questa nuova fase in cui c'è una risalita della curva di contagio -ha sottolineato -. Per questo abbiamo prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio del prossimo anno. Inoltre abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare quel rapporto tra Stato e regioni che avevamo costruito nella fase più dura: d’ora in poi le regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale e saranno limitate nelle misure di allentamento, lo potranno fare solo d’intesa con il ministro della Sanità"."C'è una risalita dei contagi - ha affermato -. Abbiamo varato un decreto per prorogare lo stato di emergenza e introdotto l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto. Non va solo portata ma anche indossata. Le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Dobbiamo essere più rigorosi".

La raccomandazione del governo - ha poi aggiunto - è indossare la "mascherina e mantenere le regole di distanza" anche quando si ricevono ospiti a casa, amici o parenti. "Lo Stato non può entrare nelle abitazioni private ma c'è una forte raccomandazione sulle regole, ad adottare comportamenti rigorosi anche in famiglia", serve attenzione soprattutto per "le relazioni amicali" e "per quei congiunti che magari abitano dall’altra parte della città". "Abbiamo gestito l’emergenza con rigore e partecipazione. Se dismettiamo questo spirito di responsabilità andremo in difficoltà", ha spiegato.



