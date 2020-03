Cronaca 720

Da Codogno a Palermo: 50enne trovato a spasso per la città. Era uscito per dare da mangiare ad un cane

La polizia dopo averlo fermato ed effettuato i successivi accertamenti, ha scoperto che lo scorso 9 marzo era tornato dalla Lombardia

Redazione

18 Marzo 2020 21:42

Una pattuglia della polizia municipale, nel corso di controlli per fronteggiare l’emergenza coronavirus, ha fermato un uomo nella zona di viale Strasburgo, a Palermo. In seguito alle risposte fornite ed ai successivi accertamenti, i vigili hanno scoperto che il 50enne, domiciliato a Palermo, si era recato ad inizio di marzo a Codogno, in provincia di Lodi. Rientrato a Palermo, lo scorso 9 marzo, avrebbe dovuto trovarsi quindi, come previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione, in stato di isolamento fiduciario fino al 23 marzo prossimo. Cosa che non ha fatto. Così è stato accompagnato al proprio domicilio e denunciato. Agli agenti l’uomo ha spiegato di essersi allontanato dal domicilio per dare da mangiare ad un cane randagio della zona.

