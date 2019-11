Eventi 103

Da Caltanissetta in Cina, studente nisseno espone un cortometraggio dedicato ad un seme di fagiolo durante il suo sviluppo

Marco Madonia è stato selezionato per prendere parte ad una mostra dedicata alla produzione video di grafica digitale e opere fotografiche

Redazione

16 Novembre 2019 09:24

Il 24 ottobre 2019 è stata inaugurata in Cina, la mostra "The First Outlook" presso la Liaoning Comunication University e la Tonghua Normal University di Shenyiang. Gli stessi istituti che hanno cercato un dialogo culturale e artistico con il nostro Paese, sfociato poi in un'interessante collaborazione.Il progetto prevedeva la selezione di cortometraggi, produzioni video con tecniche di grafica digitale e opere fotografiche.

Marco Madonia è uno degli studenti dell'accademia di belle arti di Palermo che è stato selezionato con il suo cortometraggio "Inside", attualmente esposto.

Un video della durata di poco più di un minuto, nel quale un seme di fagiolo ripreso durante il suo sviluppo biologico per più di settanta ore, viene mostrato con un breve e dinamico timelaps con una tecnica digitale chiamata "Cinematograph".

Grazie a questa tecnica l'inquadratura riesce a contenere due elementi che pur essendo collegati (il vaso con il seme e la sua ombra proiettata) sembrano appartenere a due dimensione temporali diverse.

L'ombra infatti, muta e mostra la pianta crescere al contrario del vaso che immobile, non mostra nessun cambiamento apparente.

Il cortometraggio utilizza quindi la pianta di fagiolo come metafora dei cambiamenti umani, spesso invisibili ma essenziali per la formazione della persona.









