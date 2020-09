Attualita 277

Da Caltanissetta a Taormina un'estate di successi per l'Orchestra Sinfonica del Centro Sicilia

A Taormina l'ultimo successo a fianco di Sandra Milo, Fabio Troiano, Abel Ferrara, Anna Safroncik

Redazione

24 Settembre 2020 07:51

L'ormai rinomata Orchestra Sinfonica del Centro Sicilia ha mantenuto la promessa di non fermarsi. Da giugno a settembre è stata protagonista di 4 eventi dislocati tra Caltanissetta, Gela e Taormina mantenendo così l'impegno di essere a servizio del fedele pubblico.



A Taormina l'ultimo successo a fianco di Sandra Milo, Fabio Troiano, Abel Ferrara, Anna Safroncik e tanti altri personaggi premiati al Nations Award di Michel Curatolo e Tiziana Rocca.



La compagine orchestrale cresce e continua a collezionare traguardi. Unica in Centro Sicilia è rappresentante dei giovani musicisti e della tanta forza di volontà espressa anche dai tanti maestri che fanno parte del gruppo.



In programmazione la stagione invernale.



Direttore Raimondo Capizzi



