Eventi 751

Da Caltanissetta a Praga, studenti nisseni visitano i laboratori di immunologia di un prestigioso istituto

Si tratta dell'istituto diretto dal dottor Luca Vannucci, un medico che ha dedicato la sua vita alla ricerca

Redazione

12 Febbraio 2020 16:51

Si è appena concluso lo stage relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento svoltosi a Praga per un gruppo di studenti dell’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta diretto dalla professoressa Maria Rita Basta. Un’opportunità unica quella di poter accedere ai laboratori scientifici di un prestigioso Istituto di Immunologia, diretto da un italiano, il dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di Immunità Cellulare Naturale all'Accademia delle Scienze Ceca a Praga. Medico chirurgo, immunologo, oncologo, insignito dell'Ordine della Stella d'Italia con il grado di Ufficiale, il dottor Vannucci ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica ed ha promosso anche l’accoglienza dei giovani presso i suoi laboratori, mostrando passione e competenza riconosciuta in tutto il mondo. Il Laboratorio è un’eccellenza per quanto riguarda le ricerche sul cancro e soprattutto per l’elaborazione di un sistema di prevenzione dei tumori. Negli ultimi anni ha fatto notevoli progressi nell’osservazione dei mutamenti nelle strutture dei tessuti causate da alterazioni immunitarie nelle fasi immediatamente precedenti alla degenerazione tumorale. Tali studi sono volti alla valutazione di fattori determinanti lo sviluppo dei tumori per comprendere quali siano le condizioni che aumentano il rischio di malattia. Il fine ovviamente è quello di elaborare un sistema di prevenzione dei tumori. Alle attività prettamente laboratoriali presso le sofisticatissime strutture del laboratorio cecho sono seguite conferenze esclusivamente in lingua inglese, che i ragazzi hanno seguito con attenzione, interagendo in lingua con il docente e dimostrando di avere acquisito a scuola buone competenze linguistiche ed opportuna conoscenza della microlingua. L’attività è stata organizzata dal professor Michele Calà, referente dell’Istituto per i PCTO, che ha accompagnato il gruppo costituito dagli studenti delle classi quarte dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie, insieme alla professoressa Maria Josè Lombardo. Il tempo libero è stato impiegato nella visita della splendida città di Praga.

Si è appena concluso lo stage relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento svoltosi a Praga per un gruppo di studenti dell’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta diretto dalla professoressa Maria Rita Basta. Un’opportunità unica quella di poter accedere ai laboratori scientifici di un prestigioso Istituto di Immunologia, diretto da un italiano, il dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di Immunità Cellulare Naturale all'Accademia delle Scienze Ceca a Praga. Medico chirurgo, immunologo, oncologo, insignito dell'Ordine della Stella d'Italia con il grado di Ufficiale, il dottor Vannucci ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica ed ha promosso anche l’accoglienza dei giovani presso i suoi laboratori, mostrando passione e competenza riconosciuta in tutto il mondo. Il Laboratorio è un’eccellenza per quanto riguarda le ricerche sul cancro e soprattutto per l’elaborazione di un sistema di prevenzione dei tumori. Negli ultimi anni ha fatto notevoli progressi nell’osservazione dei mutamenti nelle strutture dei tessuti causate da alterazioni immunitarie nelle fasi immediatamente precedenti alla degenerazione tumorale. Tali studi sono volti alla valutazione di fattori determinanti lo sviluppo dei tumori per comprendere quali siano le condizioni che aumentano il rischio di malattia. Il fine ovviamente è quello di elaborare un sistema di prevenzione dei tumori. Alle attività prettamente laboratoriali presso le sofisticatissime strutture del laboratorio cecho sono seguite conferenze esclusivamente in lingua inglese, che i ragazzi hanno seguito con attenzione, interagendo in lingua con il docente e dimostrando di avere acquisito a scuola buone competenze linguistiche ed opportuna conoscenza della microlingua. L’attività è stata organizzata dal professor Michele Calà, referente dell’Istituto per i PCTO, che ha accompagnato il gruppo costituito dagli studenti delle classi quarte dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie, insieme alla professoressa Maria Josè Lombardo. Il tempo libero è stato impiegato nella visita della splendida città di Praga.

Ancora temperature alte in Sicilia, con febbraio sembra essere sbocciata la primavera

News Successiva Prodotti fitosanitari, l'ispettorato per l'Agricoltura di Caltanissetta organizza un corso di formazione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare