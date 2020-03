Cronaca 1808

Da Agrigento a Serradifalco per vendere il pesce: due ambulanti denunciati dai carabinieri

I due hanno violato l'ordinanza regionale che prevede il divieto per gli ambulanti di spostarsi da un comune all'altro

Rita Cinardi

25 Marzo 2020 12:38

Si erano sistemati, come se nulla fosse, con i loro furgoncini per vendere il pesce ma i carabinieri non hanno tardato ad arrivare e ben presto è arrivata anche la denuncia. Questa volta a violare l'ordinanza regionale emanata dal presidente Nello Musumeci sono stati due ambulanti che, partendo da Agrigento, avevano fatto tappa a Serradifalco. Nell'attuale ordinanza per contenere l'emergenza coronavirus si legge infatti che è vietato per gli ambulanti spostarsi da un comune all'altro. E così ieri i due sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione. I controlli di polizia e carabinieri continueranno quotidianamente, con il supporto dei militari dell'esercito. Ieri i denunciati sono stati, in tutta la provincia, 43. Un dato inferiore rispetto ai giorni scorsi. Segno che il lavoro delle forze dell'ordine, e le centinaia di denunce di questi giorni, stanno dando i loro frutti. (Foto archivio)

