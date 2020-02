Cronaca 313

Cup, attivato il numero unico di prenotazione per l'intera Asp di Caltanissetta

Adesso il personale è dedicato ad eseguire esclusivamente tale servizio di prenotazione e disdette

Redazione

20 Febbraio 2020 16:36

Il Centro Unico di Prenotazione (CUP) è un sistema che consente, di prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici erogati dalle strutture dell'ASP di Caltanissetta.

È possibile accedere a tale sistema attraverso la chiamata telefonica e attraverso la presentazione allo sportello.

Il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, nel rispetto di un percorso di riorganizzazione dei servizi, volto all’ottimizzazione degli stessi e ad una immediata risposta all’utenza, ha ritenuto opportuno, nonché migliorativo, concentrare il personale che svolge le attività di prenotazione telefonica in un unico sito e rispondendo ad un unico numero: 0934-506506.

Prima di tale azione migliorativa esistevano più numeri telefonici, il personale era distribuito sul territorio e i tempi medi di risposta erano molto elevati.

Adesso il personale è dedicato ad eseguire esclusivamente tale servizio di prenotazione e disdette, fermo restando l’ulteriore personale dislocato agli sportelli che continuerà a servire l’utenza, ove quest’ultima dovesse preferire un accesso fisico al sistema sanitario.

“Sono contento” afferma il manager Caltagirone “ di questa nuova organizzazione che, con la contestuale presenza di più operatori, potrà garantire tempi di risposta molto celeri”. Il nuovo sistema ci consentirà, inoltre, di verificare istante per istante l’efficienza del servizio erogato per un miglioramento continuo dello stesso, volto esclusivamente alla soddisfazione dell’utenza”

Il Centro Unico di Prenotazione (CUP) è un sistema che consente, di prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici erogati dalle strutture dell'ASP di Caltanissetta.

È possibile accedere a tale sistema attraverso la chiamata telefonica e attraverso la presentazione allo sportello.

Il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, nel rispetto di un percorso di riorganizzazione dei servizi, volto all’ottimizzazione degli stessi e ad una immediata risposta all’utenza, ha ritenuto opportuno, nonché migliorativo, concentrare il personale che svolge le attività di prenotazione telefonica in un unico sito e rispondendo ad un unico numero: 0934-506506.

Prima di tale azione migliorativa esistevano più numeri telefonici, il personale era distribuito sul territorio e i tempi medi di risposta erano molto elevati.

Adesso il personale è dedicato ad eseguire esclusivamente tale servizio di prenotazione e disdette, fermo restando l’ulteriore personale dislocato agli sportelli che continuerà a servire l’utenza, ove quest’ultima dovesse preferire un accesso fisico al sistema sanitario.

“Sono contento” afferma il manager Caltagirone “ di questa nuova organizzazione che, con la contestuale presenza di più operatori, potrà garantire tempi di risposta molto celeri”. Il nuovo sistema ci consentirà, inoltre, di verificare istante per istante l’efficienza del servizio erogato per un miglioramento continuo dello stesso, volto esclusivamente alla soddisfazione dell’utenza”

Caltanissetta, foglio di via per tre malviventi pronti a compiere qualche furto. Uno dei tre ha aggredito un agente

News Successiva Cassazione, Carola Rackete ha rispettato il dovere di soccorso. I migranti devono sbarcare in un luogo sicuro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare