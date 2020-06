Cronaca 322

Cuoco ucciso a Modica, carabiniere resta in carcere: il Gip rigetta la richiesta di scarcerazione

Marco Corallo, 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa che indagano sull'omicidio dello chef

Redazione

23 Giugno 2020 10:02

Il Gip di Ragusa, Eleonora Eleonora Schininà, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare per il carabiniere Marco Corallo, 39 anni, accusato di aver ucciso, lo scorso 10 novembre, il cuoco Giuseppe Lucifora, 57 anni, nella sua abitazione di Modica.Corallo è stato arrestato il 15 giugno scorso da carabinieri della compagnia di Modica e del comando provinciale di Ragusa che indagano sull'omicidio. Non è andata a buon fine la richiesta avanzata dai difensori Peter Tomasello e Orazio Lo Giudice. I due legali stanno predisponendo un ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. Intanto il carabiniere resta in carcere.



Il Gip di Ragusa, Eleonora Eleonora Schininà, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare per il carabiniere Marco Corallo, 39 anni, accusato di aver ucciso, lo scorso 10 novembre, il cuoco Giuseppe Lucifora, 57 anni, nella sua abitazione di Modica.Corallo è stato arrestato il 15 giugno scorso da carabinieri della compagnia di Modica e del comando provinciale di Ragusa che indagano sull'omicidio. Non è andata a buon fine la richiesta avanzata dai difensori Peter Tomasello e Orazio Lo Giudice. I due legali stanno predisponendo un ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. Intanto il carabiniere resta in carcere.



Processo Borsellino, vittime depistaggio si oppongono all'archiviazione delle indagini per due magistrati

News Successiva Misure anti-contagio: a Caltanissetta controllate 229 persone e 30 esercizi commerciali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare