"Cultura è...protezione civile", a Caltanissetta un incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, mercoledì 16 ottobre, si terrà un incontro al centro polivalente "Michele Abbate"

Redazione

14 Ottobre 2019 14:17

Si comunica che, in occasione della Settimana Nazionale della protezione civile, questa Prefettura, in raccordo con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha previsto la realizzazione di un incontro dibattito dal titolo “Cultura è…protezione civile”, con la partecipazione dei Sindaci della provincia e di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che avrà luogo, presso il Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate”, nella mattinata del 16 ottobre p.v. L’iniziativa si articolerà in interventi di qualificati esperti del settore che relazioneranno su temi rilevanti per il Sistema di protezione civile al fine di promuovere la massima diffusione della cultura della protezione civile, attraverso la conoscenza delle specifiche vulnerabilità territoriali, delle capacità operative e di intervento delle diverse componenti coinvolte, nonché e a sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, i giovani studenti, sulla fondamentale importanza dei comportamenti di riduzione del rischio e delle misure di auto -protezione.

