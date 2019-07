Eventi 191

"Cronaca di un viaggio in Cina", quinto appuntamento a Caltanissetta con i "Dialoghi d'Alchimia"

All'evento parteciperà Armando Turturici che si soffermerà sulla cultura cinese. L'appuntamento è per stasera alle 19

Redazione

24 Luglio 2019 12:51

il quinto appuntamento dei "Dialoghi d'Alchimia" vedrà la partecipazione di Armando Turturici che relazionerà sul tema: "Cronaca di un viaggio in Cina". L'intervento si soffermerà sulla cultura cinese e sull'importanza dello studio del cinese nel panorama culturale contemporaneo. Verranno anche illustrate le principali emergenze architettoniche della città di Chongqing.

Mercoledì 24 luglio | ore 19:00 | Antichi Ricordi in via Villaglori, 45 | Caltanissetta



il quinto appuntamento dei "Dialoghi d'Alchimia" vedrà la partecipazione di Armando Turturici che relazionerà sul tema: "Cronaca di un viaggio in Cina". L'intervento si soffermerà sulla cultura cinese e sull'importanza dello studio del cinese nel panorama culturale contemporaneo. Verranno anche illustrate le principali emergenze architettoniche della città di Chongqing.

Mercoledì 24 luglio | ore 19:00 | Antichi Ricordi in via Villaglori, 45 | Caltanissetta



News Successiva Apertura dell'anno sociale del Lions Club: la Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta si esibisce nella Valle dei Templi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews