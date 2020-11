Cronaca 1145

Crolla un edificio a San Cataldo: vigili del fuoco scavano tra le macerie ma non ci sarebbe alcun ferito

L'edificio di due piani era disabitato e in condizioni precarie. Per fortuna al momento del crollo nessuno sarebbe passato da quelle parti

Rita Cinardi

30 Novembre 2020 15:12

Crollo di un edificio oggi pomeriggio, intorno alle 13.30 a San Cataldo in via Pignato. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, in pieno centro storico, che hanno udito un forte boato. L'edificio di due piani era disabitato e in condizioni precarie. Per fortuna, al momento del crollo nessuno sarebbe passato da quelle parti e non si sarebbe registrato alcun ferito. I vigili del fuoco stanno comunque rimuovendo i cumuli di macerie e mettendo in sicurezza la zona. Probabilmente a determinare il crollo dell'edificio le piogge abbondanti di questi giorni. Sul posto è intervenuta un'unità Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco di Caltanissetta specializzata nella ricerca strumentale di persone in caso di crolli. Inoltre una persona che si trovava in prossimità dell'edificio ha testimoniato di non aver visto passare nessuno al momento del crollo.

