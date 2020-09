Attualita 140

Croce Rossa Caltanissetta, consegnati beni di prima necessità: sono destinati ad oltre 200 detenuti del penitenziario

I beni sono stati consegnati a padre Giuseppe Alessi, cappellano della casa circondariale del Malaspina

Redazione

22 Settembre 2020 16:38

Si è svolta oggi alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV, presieduta da Nicolò Piave, e da una rappresentanza di volontari, la consegna di generi di prima necessità, riguardanti l’igiene personale, al cappellano della casa circondariale “ Malaspina” di Caltanissetta, Padre Giuseppe Alessi, destinati agli oltre duecento detenuti del penitenziario. La richiesta del cappellano, già da qualche anno vicino alla realtà del Malaspina, nasce dall’esigenza di contribuire al reperimento di tali beni, per far fronte quindi alle esigenze personali dei detenuti nel rispetto della loro dignità personale messa anche questa a dura prova nella difficile realtà del carcere. La richiesta è stata accolta con grande sensibilità dalla Croce Rossa nissena, che grazie all’incessante lavoro dei volontari, si è subito adoperata nel reperimento di bagnoschiuma, saponette, schiume da barba, detersivi e quant’altro necessario per la cura della persona. Un gesto di grande solidarietà che ha unito l’incessante impegno spirituale, di vicinanza e di conforto, di padre Alessi nei confronti degli ospiti e l’azione umanitaria del Comitato nisseno, sempre attento e vicino all’esigenze dei più deboli del territorio. “La nostra azione – spiega Piave presidente del comitato nisseno – è sempre ispirata ai nostri sette principi fondamentali, ogni essere umano ha diritto alla propria dignità, siamo vicini con le nostre azioni ai più deboli, padre Giuseppe Alessi è stato il nostro tramite per raggiungerli, supportiamo la Sua missione, non certo facile con quello che possiamo.”

