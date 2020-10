Salute 176

Croce Rossa Caltanissetta,13 volontari abilitati al soccorso in ambulanza: conclusi gli esami di abilitazione

Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa

Redazione

25 Ottobre 2020 17:54

Si sono svolti domenica 25 ottobre 2020 presso la sede della Sala Formazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta gli esami di abilitazione del corso a ciclo unico per Soccorritori in Ambulanza della Croce Rossa Italiana. La commissione formata dall’Istruttore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza Andrea Miccichè, dal Consigliere delegato del presidente Marco Lacagnina e dal delegato area salute dott.ssa Alessandra Bellavia, hanno sottoposto ad esame abilitativo i tredici volontari che oltre ad aver regolarmente frequentato le oltre 180 ore del corso di formazione hanno svolto ulteriori trenta ore in affiancamento ad equipaggi completi in servizio in eccedenza 118 e nelle assistenze sanitarie con ambulanza. L’esame, ha visto i tredici candidati volontari svolgere una prova scritta con sessanta domande a risposta multipla, un esame sulle manovre di rianimazione cardio polmonare ed un esame sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, nonché manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa di Caltanissetta nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Durante la sessione d’esame presenti assieme al Presidente Nicolò Piave anche il vice presidente Laura Russo ed il delegato Area Organizzazione Christian Fenu, che sono sempre più orgogliosi del gruppo di volontari che a Caltanissetta ormai da qualche anno continuano a svolgere attività a favore dei vulnerabili nonché si prodigano quotidianamente in attività di formazione e soccorso, grandissimi i risultati raggiunti con la collaborazione di tutti gli istruttori che si alternano nella formazione sanitaria. “in un periodo cosi delicato – afferma Piave – ove i servizi di ambulanza per trasferimento pazienti, spesso Covid positivi, in collaborazione con la Centrale Operativa 118 e con il Comitato Regionale CRI Sicilia sono sempre più frequenti, avere ulteriori volontari preparati e pronti ad intervenire è fondamentale per dare una immediata risposta ai cittadini che necessitano di assistenza, abbiamo di recente potenziato il nostro parco auto con una ambulanza ed un pulmino, nonché 4 autovetture che sono utili per svolgere i servizi in convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, tutto frutto dell’instancabile opera dei volontari. Un forte ringraziamento a Marco Lacagnina che ha coordinato il corso di formazione, ed a tutta la commissione esaminatrice nonché agli istruttori tutti sempre disponibili” I volontari che hanno superato l’esame sono: Amico Laura, Cipro Riccardo, Cumia Miriana, Gentile Valeria, Giarratana Gabriele, Minnella Serena, Pappalardo Luciano, Picone Francesco, Pillitteri Dario, Rizza Federica, Romano Rosita, Salamone Alessio, Scalise Rosa Chiara.

