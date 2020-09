Eventi 474

Croce Rossa, al via a Caltanissetta i corsi di primo soccorso aziendale: verrà rilasciato un attestato

I corsi si svolgeranno presso il Centro di Formazione di Caltanissetta sito in via Piave, 14 e sono a numero chiuso

Redazione

05 Settembre 2020 16:25

Si svolgeranno a partire dal mese di Settembre 2020 presso il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV di sito in Via Piave, 14 i Corsi di Primo Soccorso Aziendale 81/08 e DM 388, per le aziende, la popolazione e le scuole che consentono ai lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro, la mansione di Addetto al Primo Soccorso Aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e DM 388/03. Durante il corso saranno anche trattate le procedure per gli addetti al Primo Soccorso per la gestione del rischio da COVID-19, necessarie per salvaguardare dal rischio di contagio da COVID 19 sia l’addetto all’emergenza che interviene, sia chi ha accusato il malore o l’infortunio. Tali procedure derivano sia dalle precauzioni medico-sanitarie conseguenti alle caratteristiche specifiche del Coronavirus SARS-CoV-2 che dalle indicazioni reperibili nella letteratura, tra le quali le “Raccomandazioni di Italian Resuscitation Council per la Rianimazione Cardiopolmonare durante la pandemia COVID-19”. I corsi avranno la durata di 12 ore per singola sessione di corso, al superamento del quale sarà rilasciato l’attestato e sarà fornito il materiale didattico. L’educazione sanitaria, la prevenzione primaria, l’insegnamento delle misure di primo soccorso rappresentano una delle mission fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il primo soccorso consiste in una serie di manovre o più semplicemente delle fasi che devono essere applicate nel caso una persona abbia un malore o/e un incidente. Sono poche e semplici norme/regole che consentono spesso di preservare la vita di un infortunato o comunque di migliorarne le condizioni generali o evitarne il peggioramento. Le tecniche di primo soccorso e rianimazione dovrebbero far parte della conoscenza di tutti perché il saper fare in attesa dei soccorsi è fondamentale per garantire la Vita e la futura Qualità di vita alla vittima di un incidente o di un malore. Le squadre di primo soccorso aziendale, durante la pandemia causata dal Coronavirus (SARS-CoV2), dovranno affrontare eventuali malori o infortuni in azienda (ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, alunni, ecc.), secondo le procedure (contenute nel piano di emergenza) riviste ed integrate per salvaguardare dal rischio di contagio da COVID 19 sia l’addetto all’emergenza che interviene, sia chi ha accusato il malore o l’infortunio. È pertanto necessario aggiornare il piano di emergenza e valutare l’integrazione dei DPI e delle attrezzature messe a disposizione della squadra di emergenza aziendale per garantire la corretta adozione di misure anticontagio da COVID-19. Il presente comunicato fa seguito alla riapertura dei corsi formazione nel settore del primo soccorso stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per l’emergenza Covid-19 presso il Dipartimento della Protezione Civile (verbale del 28 maggio 2020). I corsi si svolgeranno presso il Centro di Formazione di Caltanissetta sito in via Piave, 14 e sono a numero chiuso e attivabili in più date in base al numero delle iscrizioni pervenute, in ottemperanza alle vigenti disposizione quali misure di contenimento anti covid; Tutte le informazioni necessarie possono essere chieste al Referente Primo Soccorso dott.ssa Jessica Dell’Utri reperibile al numero 3203388874 – Email primosoccorso@cricaltanissetta.it Chiunque intenda iscriversi potrà farlo nella sezione corso di formazione del sito www.cri.caltanissetta.it – corso Primo soccorso oppure con tramite il link sottostante: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz32F53K99LYQr_x61BwsINZK5A2Mopx9T9pU1cTJX yCD2EQ/viewform

