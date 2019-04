Attualita 72

Crisi del settore agricolo, lo Snalv Caltanissetta incontra l'assessore Edy Bandiera

L'incontro si è svolto a Palermo. Si è discusso delle problematiche che attanagliano l'agricoltura e dei consorzi di bonifica

Redazione

02 Aprile 2019 18:14

Oggi a Palermo si è tenuto un incontro con l'assessore regionale all'agricoltura e foreste Edy Bandiera. Erano presenti il segretario regionale Fna Sicilia Rosario Giuseppe Meli, il rappresentante dello Snavl Manuel Bonaffini e Massimo Arena coordinatore nazionale dello Snalv Enti Locali. Si sono affrontati vari temi ponendo l'accento sulla difficoltà del mondo dell'Agricoltura nel settore privato passando per le tematiche relative ai Consorzi di Bonifica , Ente di Sviluppo Agricolo e le problematiche dei lavoratori forestali che saranno approfondite in un ulteriore incontro che si terrà giorno 4 prossimo venturo con la rappresentanza dello Snaf Fna. Il segretario regionale Meli sottolinea la grande disponibilità e l'apertura di un credito importante nei confronti dell'organizzazione sindacale da parte dell'assessore in un momento estremamente complicato per l'agricoltura dell'isola. L'idea portante è il rilancio dello strumento del confronto e della concertazione per addivenire a soluzioni condivise che vedano gli interessi dei lavoratori posti al primo punto dell'agenda politica regionale.

