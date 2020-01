Eventi 327

Cral Giustizia: domenica 26 gennaio riprende l'appuntamento con "Scoprire e riscoprire Caltanissetta"

La visita verrà preceduta dalla illustrazione del programma delle visite programmate per il 2020 e delle iniziative che il CRAL ha intenzione di mettere in campo

Redazione

24 Gennaio 2020 10:10

Nell’ambito dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, giunta quest’anno alla sua 14^ edizione, organizzate dal CRAL Giustizia Caltanissetta, si rende noto che riprendono le visite guidate alla città Domenica 26 gennaio, alle ore 10,00 si svolgerà la visita guidata a: Chiesa S. Maria Maddalena penitente, Piazza Tripisciano, Chiesa S. Croce. La visita verrà preceduta dalla illustrazione del programma delle visite programmate per il 2020 e delle iniziative che il CRAL ha intenzione di mettere in campo per il corrente anno: escursioni, concorsi e altro. Prosegue la prosicua collaborazione con l’associazione Royal Eagles, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci. Si invita la cittadinanza a partecipare alle visite e di coinvolgere i ragazzi per consentire loro di conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze della nostra città che sono poco conosciute, sconosciute o, addirittura, dimenticate. L’appuntamento è previsto per domenica 26 gennaio alle ore 10,00 davanti la Chiesa S. Croce alla Badia. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL), ed è, come sempre, gratuito. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA

