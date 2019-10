Cronaca 91

Craenza di magistrati al tribunale dei minori di Caltanissetta, l'allarme lanciato dal presidente Laura Vaccaro

Su cinque magistrati in organico, negli uffici giudiziari è rimasta solo la presidente su cinque magistrati in organico

Redazione

09 Ottobre 2019 15:52

«Lo Stato si è dimenticato della sezione di Caltanissetta del tribunale per i minori». È quanto detto dal presidente del Tribunale per i minorenni nisseno, Laura Vaccaro, durante un convegno svoltosi a Canicattì per ricordare il giudice Rosario Livatino.Negli uffici della sezione l'unica ad essere rimasta è proprio la presidente Vaccaro su 5 magistrati in organico. Ma non solo, al tribunale per i minori di Caltanissetta mancano anche i dipendenti che istituiscono le pratiche e che sono di supporto ai giudici ed ai magistrati.



«Lo Stato si è dimenticato della sezione di Caltanissetta del tribunale per i minori». È quanto detto dal presidente del Tribunale per i minorenni nisseno, Laura Vaccaro, durante un convegno svoltosi a Canicattì per ricordare il giudice Rosario Livatino.Negli uffici della sezione l'unica ad essere rimasta è proprio la presidente Vaccaro su 5 magistrati in organico. Ma non solo, al tribunale per i minori di Caltanissetta mancano anche i dipendenti che istituiscono le pratiche e che sono di supporto ai giudici ed ai magistrati.



News Successiva Si sarebbe appropriato di somme non dovute, chiesti quattro anni per l'ex magistrato Ingroia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews