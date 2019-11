Salute 227

Cozze mediterranee dalla Spagna, confezionate in Italia, contaminate con salmonella

Allerta per cozze contaminate provenienti dalla Spagna e distribuite in Italia. C'è un elevato rischio per la salute

21 Novembre 2019 10:19

Il sistema di rilevazione europeo Rasff lancia l'allarme su cozze mediterranee confezionate e distribuite in tutt'Italia, provenienti dalla Spagna, contaminate dal batterio della Salmonella. I lotti ritirati dal mercato sono sconosciuti. La notifica lanciata dal Rasff, la piattaforma di segnalazione rapida dell’Unione Europea, tramite il suo sito ufficiale è la 2019.4082 del 20-11-2019. Il consiglio, trattandosi di “rischio grave”, è quello di non mangiarle. Questo specifico caso viene considerato particolarmente serio in quanto il Rasff non è riuscito ad individuare i lotti interessati dal ritiro del mercato. La contaminazione da salmonella non riguarda quindi solamente la grande distribuzione ma anche i piccoli punti vendita, pescherie e mercati. La salmonellosi è una malattia infettiva generata dal batterio della Salmonella e si trasmette attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate. Questa patologia colpisce l’apparato dirigente e provoca principalmente nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. La salmonella incubazione si aggira sulle 12-36 ore e si manifesta poi per circa una settimana. Lo Rasff, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, predica cautela per le cozze contaminate in quanto spesso questo alimento viene consumato crudo. Con l’abbattimento e la cattura di batteri della Salmonella vengono inibiti ma è comunque opportuno fare attenzione perché non conoscendo i lotti incriminati è possibile che alcuni abbiano già acquistato i prodotti contaminati.



