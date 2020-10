Covid, Vittorio Sgarbi fa un pisolino alla Camera mentre il premier Conte illustra le nuove disposizioni

Politica 409

22 Ottobre 2020 20:30

Il premier Giuseppe Conte illustra in aula alla Camera le misure contenute nel nuovo Dpcm e Vittorio Sgarbi si abbiocca. La scena è stata immortalata dai fotografi ed è inequivocabile: il critico d’arte si è appisolato seduto al suo posto. Poco dopo, risvegliatosi, Sgarbi ha avuto un botta e risposta con il presidente della Camera, Roberto Fico. Il critico d’arte, infatti, era impegnato nel suo intervento in aula quando Fico gli ha chiesto di sistemare la mascherina, finita sotto al naso. Sgarbi risponde subito: “Mi dovrò far fare un certificato medico, perché ho problemi respiratori e dunque sarei esentato dall’indossarla come prevede proprio l’ultimo decreto. Lo porterò a lei, signor Fico. Avrò la bocca libera, parlerò senza censura”. Il presidente dell’assemblea di Montecitorio, a quel punto, controbatte: “Va bene, lo porti. Ma adesso andiamo avanti che deve concludere”.

