Politica 185

Covid, Pagano (Lega): "Riaprire i ristoranti in Sicilia per salvare un settore che rischia di crollare"

Per il deputato siciliano della Lega, Musumeci può sfruttare i margini di autonomia di cui gode la nostra Regione

Redazione

27 Ottobre 2020 15:03

"Salviamo i servizi di ristorazione, e' possibile tutelare la salute dei cittadini senza mettere in ginocchio un intero settore, soprattutto in regioni come la Sicilia. Il Dpcm del governo ha dimenticato la realta' siciliana, la cui economia uscirebbe massacrata dalla decisione scellerata di chiudere ristoranti e bar alle 18, orario in cui nel nostro territorio i servizi di ristorazione cominciano ad attrarre clientela". Lo afferma Alessandro Pagano, deputato siciliano della Lega e vice capogruppo alla Camera. "Realta' locali come il Trentino si sono opposte alle politiche totalitarie di Conte e compagni: chiediamo al presidente Musumeci di sfruttare anche noi i margini di autonomia di cui gode la nostra Regione per salvare le nostre attivita', tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini, dal momento che un governo che vive su Marte non e' in grado di farlo. La Regione batta i pugni e impedisca all'esecutivo di prendere decisioni contro la volonta' dei siciliani, sfruttando a pieno i poteri concessi dallo Statuto regionale", conclude.

"Salviamo i servizi di ristorazione, e' possibile tutelare la salute dei cittadini senza mettere in ginocchio un intero settore, soprattutto in regioni come la Sicilia. Il Dpcm del governo ha dimenticato la realta' siciliana, la cui economia uscirebbe massacrata dalla decisione scellerata di chiudere ristoranti e bar alle 18, orario in cui nel nostro territorio i servizi di ristorazione cominciano ad attrarre clientela". Lo afferma Alessandro Pagano, deputato siciliano della Lega e vice capogruppo alla Camera. "Realta' locali come il Trentino si sono opposte alle politiche totalitarie di Conte e compagni: chiediamo al presidente Musumeci di sfruttare anche noi i margini di autonomia di cui gode la nostra Regione per salvare le nostre attivita', tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini, dal momento che un governo che vive su Marte non e' in grado di farlo. La Regione batta i pugni e impedisca all'esecutivo di prendere decisioni contro la volonta' dei siciliani, sfruttando a pieno i poteri concessi dallo Statuto regionale", conclude.

News Successiva Sanitari reclutati per l'emergenza Covid, la consigliera Petitto chiede l'accesso agli atti: "A quali reparti sono stati assegnati?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare