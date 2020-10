Cronaca 276

Covid, la Farnesina raccomanda di evitare i viaggi all'estero

E non esclude, considerato l'alto numero dei contagi, ulteriori restrizioni sugli spostamenti

Redazione

26 Ottobre 2020 17:00

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. La Farnesina fa altresì presente, sul suo sito, che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue. (ANSA)



Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. La Farnesina fa altresì presente, sul suo sito, che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue. (ANSA)



Coronavirus, bar di Caltanissetta non espone avviso con numero persone ammesse: titolare sanzionato dalla polizia

News Successiva Vendita online di farmaci Covid, i Nas oscurano 11 siti web: medicinali possono provocare danni alla salute

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare