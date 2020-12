Cronaca 1256

Covid, il primario di Malattie Infettive del Sant'Elia Giovanni Mazzola tra i primi a ricevere il vaccino

"E' l'unica arma a nostra disposizione - spiega l'infettivologo - per tornare ad una vita normale"

28 Dicembre 2020 13:33

Anche il primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanisseta, Giovanni Mazzola, si è sottoposto al vaccino anti-covid al Policlinico di Palermo."Sono contrario all’obbligo vaccinale per covid-19 - ha spiegato - perché sarebbe un grande errore strategico che non ci possiamo permettere. Creare reazioni contrarie e strumentalizzazioni anche politiche, (magari invocando da parte di alcuni la incostituzionalità delle cure obbligatorie), avrebbe come conseguenza il mancato raggiungimento dell’’immunità sociale e quindi il fallimento dell’obiettivo "sconfitta della pandemia". Bisogna invece convincere la popolazione, con messaggi informativi e comunicativi corretti qualora riferiti alle scoperte scientifiche attuali, dell’importanza di accettare consapevolmente l’unica arma a nostra disposizione per potere ritornare tutti ad una vita normale".

