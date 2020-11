Cronaca 857

Covid: i carabinieri sequestrano13 cassonetti con rifiuti casa positivi

Le direttive sulla gestione di questi rifiuti prevedono che siano obbligatoriamente trasportati e smaltiti entro 72 dalla raccolta in una discarica autorizzata

Redazione

21 Novembre 2020 10:02

Carabinieri del Noe di Catania e della stazione di Pace del Mela hanno sequestrato, in un centro raccolta di Gualtieri Sicaminò, nel Messinese, 13 cassonetti contenenti rifiuti indifferenziati prelevati al 'domicilio' di persone che, a marzo e maggio scorsi, erano a casa positivi o in quarantena domiciliare per Covid-19. Le direttive sulla gestione di questi rifiuti prevedono che siano obbligatoriamente trasportati e smaltiti entro 72 dalla raccolta in una discarica autorizzata per evitare ogni ulteriore possibile diffusione del virus.

Il Procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo la relazione dei militari dell'Arma, ha convalidato il sequestro e disposto l'immediata distruzione dei rifiuti, a carico dell'azienda. Indagati il titolare ed il responsabile della società appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti dei due comuni del Messinese dove otto mesi fa erano stati raccolti: Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò. (ANSA).



