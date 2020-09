Salute 233

Covid, già 75 le scuole chiuse e oltre 470 con contagi: i numeri arrivano da un database

I positivi al coronavirus nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto riguarda l’altro personale scolastico

26 Settembre 2020 17:21

In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. I positivi al coronavirus nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto riguarda l’altro personale scolastico. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. I numeri arrivano da una mappa e da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Nel periodo che va dal 14 al 23 settembre sono state rilevate notizie di Covid-19 in almeno 381 scuole. Il 24 settembre i casi segnalati sono stati 59, mentre il 25 ne sono stati segnalati altri 18. A Roma le scuole coinvolte sono una ventina, a Bologna una quindicina, a Milano sono 13. Tra le regioni le più colpite sono la Lombardia (oltre 90), l'Emilia Romagna (oltre 70), la Toscana (oltre 50). Ecco quali sono alcune delle ultime scuole in cui si sono verificati casi di coronavirusA Palermo sono già stati chiusi sette asili nido dall’inizio dell’anno per sospetti casi di Covid. Si tratta delle scuole Allodola, Melograno, Filastrocca, sezione dell’infanzia comunale Rosolino Pilo, Braccio di Ferro, Il Faro e Peter Pan. Il sindaco di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, ha chiuso le scuole dopo che è stato registrato un caso positivo. Stessa decisione per l’asilo e per la materna a Villafrati, sempre nel Palermitano. A Catania, casi di Covid-19 si sono verificati al liceo Cutelli, all’istituto Livio Tempesta e al convitto Cutelli. Alcune classi e personale scolastico sono stati posti in quarantena.



