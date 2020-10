Attualita 184

Covid, Gelmini: "Sono positiva anche se non ho sintomi. Questo virus è subdolo e pericoloso"

Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati

Redazione

16 Ottobre 2020 11:58

"Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Sto bene, al momento non ho alcun sintomo - ha precisato -. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa...".



