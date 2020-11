Cronaca 614

Covid: donna incinta al quinto mese di gravidanza perde il bimbo, è gravissima

Le condizioni della mamma erano compromesse e si doveva operare in emergenza per dare una possibilità di vita alla donna

Redazione

19 Novembre 2020 16:37

Una donna incinta di 39 anni a Cagliari è stata operata venerdì all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dai medici della struttura e dai rianimatori del Brotzu. Colpita da una polmonite da Covid, ha purtroppo perso il bambino e lei è ora ricoverata in condizioni molto gravi. La donna ha perso il bimbo al quinto mese di gravidanza. La 39enne ha subìto un delicato intervento all’ospedale di Is Mirrionis. È stato eseguito, dall'equipe guidata dalla ginecologa Eleonora Coccollone, un taglio cesareo per asportare il feto, ormai morto, e la placenta. La giovane ora lotta tra la vita e la morte.

Le condizioni della mamma erano compromesse e si doveva operare in emergenza per dare una possibilità di vita alla donna. Per permettere l’ossigenazione di tutti gli organi, i rianimatori del Brotzu hanno utilizzato un polmone artificiale.



