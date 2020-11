Politica 236

Covid, Boccia: "Gesù bambino può nascere anche due ore prima. Il Natale non si fa con il cronometro"

E' quanto ha affermato il ministro per gli Affari Regionali commentando il coprifuoco previsto le 22 per il giorno di Natale

Redazione

27 Novembre 2020 11:10

"Far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia". E' quanto avrebbe detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia durante il vertice con Regioni, Anci e Upi, facendo riferimento al coprifuoco per il giorno di Natale, che dovrebbe essere confermato per le 22. Dunque nessuna tradizionale messa a mezzanotte. "Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non e' eresia - avrebbe sottolineato il ministro - Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati - avrebbe detto durante l'incontro l'esponente Pd - Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro, ma è un atto di fede".

