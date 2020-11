Salute 721

Covid-19, due giorni dedicati allo screening nelle scuole elementari e medie della provincia di Caltanissetta

Proseguirà nelle giornate di domani sabato 14 e dopodomani, domenica 15, la campagna di screening dell'Asp di Caltanissetta

Redazione

13 Novembre 2020 16:44

Domani sabato 14 e domenica 15 novembre l’Asp di Caltanissetta continua con la campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie che saranno sottoposti a tampone antigienico rapido- a comunicarlo i due responsabili dell’Area Nord e Sud Covid-19 della Provincia dott Trobia Benedetto e il dott. Cirrone Cipolla Alfonso-per il contenimento dell’infezione da Covid-19.

L’attività di concerto con i Dirigenti scolastici e i Sindaci si svolgerà in drive-in dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nei seguenti Comuni di:

Caltanissetta via degli orti piazzale retrostante il palacarelli

Mussomeli piazzale Mongibello

Gela zona industriale cda brucazzi ex terminal bus

Niscemi parcheggio antistante lo stadio comunale “Santa Maria”

È programmato per i successivi weekend lo screening scuola presso tutti gli altri comuni della provincia- comunica la direzione strategica dell’Asp ing Alessandro Caltagirone, la dott.ssa Marcella Paola santino e il dott Pietro Genovese- nei centri più piccoli arrivando quindi a una copertura totale del territorio. Lo screening con i tamponi rapidi, voluto dall’assessorato regionale alla Salute, verrà effettuato dai team di medici e infermieri Covid dell asp di cl in collaborazione con le Usca Scuole.

I tamponi effettuati lo scorso week-end in provincia sono stati un risultato unico in Sicilia – affermano Cirrone Cipolla e Trobia – e ora stiamo ampliando lo screening agli alunni delle scuole medie e elementari ma di certo non ci fermeremo qui. La campagna continuerà perché è importante battere sul tempo il virus e per avere un quadro esatto della situazione contagi nelle scuole della provincia.

A partire da lunedì 16 novembre, abbiamo previsto due postazioni fisse dal lunedì al venerdì di drive-in a Caltanissetta presso la camera calda ed pronto soccorso P.O S.Elia dalle ore 11.00 alle ore 18.00 a Gela presso la zona industriale c.da brucazzi ex terminal bus dalle ore 09.00 alle ore 12.00



