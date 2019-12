Politica 292

Costituita l'assemblea territoriale idrica, presidente il sindaco di Niscemi. Cgil: "Giornata importante"

Vice presidente è stato eletto il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Caltanissetta era l'unica provincia dove ancora mancava la costituzione dell'Ati

Redazione

05 Dicembre 2019 16:09

Finalmente i Sindaci dei Comuni della provincia di Caltanissetta hanno costituito l'ATI, assemblea territoriale idrica. La CGIL provinciale augura al Presidente Avv Massimiliano Conti, al Vice Arch. Roberto Gambino ed agli altri 20 Sindaci dei Comuni della provincia un proficuo lavoro, in grado di colmare con autorevolezza i ritardi del passato e dare risposte concrete a tutti i cittadini che sul tema acqua hanno promosso petizioni, manifestazioni e appelli pubblici affinché un bene così importante venisse trattato per come merita, cioè servizio primario che determina la qualità della vita dei cittadini e anche la crescita economica di un territorio che diventa attrattivo se gestisce anche il ciclo delle acque in modo efficiente. Basti pensare, infatti, alla molteplicità delle funzioni demandate all’A.T.I., dall’approvazione: del Piano Ambito; proposta tariffaria; piano operativo di emergenza; piano operativo degli interventi; gli standard qualitativi dei servizi; la carta della qualità dei servizi che ogni gestore deve adottare. Quella di oggi è una giornata importante per le Istituzioni ed i cittadini e ci teniamo a ricordare che da anni, a più riprese il sindacato confederale CGIL CISL UIL della provincia ha sollecitato o Sindaci alla costituzione che da oggiè realtà. Da subito va realizzato un incontro così da definire le priorità.

Ignazio Giudice

Segretario Generale CGIL CL



