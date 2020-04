Attualita 350

Corsi Oss in modalità on line: a Caltanissetta la FOReIP prosegue con le attività di formazione

L'impegno e la determinazione della FOReIP non si arresta e procede adeguandosi tempestivamente alla situazione emergenziale, al fine di continuare ad erogare i servizi formativi

22 Aprile 2020 19:20

Grazie al Decreto pubblicato dal DASOE Sicilia, (Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico), la FOReIP di Caltanissetta ha deciso di procedere con la erogazione dei Corsi di Formazione per il rilascio della qualifica OSS(Operatore Socio Sanitario) attraverso l’erogazione delle lezione in modalità telematica.Sulla base del D.D.G. n. 304/2020 dell’Assessorato Regionale alla Salute, parte delle attività di formazione, potranno infatti essere erogate in modalità on line, attraverso “classi virtuali”.

Tale modalità garantirà quindi, la prosecuzione o l’avvio delle attività formative, nonostante il momento emergenziale. La FOReIP di Caltanissetta, proseguirà quindi la propria attività, garantendo ai propri Iscritti, la possibilità di fruire delle lezioni direttamente da casa ed in totale sicurezza, assicurando la medesima qualità dei servizi erogati in presenza.

L’impegno e la determinazione della FOReIP non si arresta e procede adeguandosi tempestivamente alla situazione emergenziale, al fine di continuare ad erogare i servizi formativi.

“Nonostante la grave situazione pandemica, abbiamo ritenuto necessario proseguire con le attività, nonostante ciò comporti la necessità di un riadattamento complessivo e di investimenti in termini economici e di impegno operativo. Stiamo effettuando , prove e simulazioni di attività formative in remoto e siamo in grado di avviarci verso questa nuova sfida, al fine di garantire ai nostri Iscritti, la possibilità di conseguire i titoli formativi, senza alcun ulteriore arresto e sempre nel rispetto delle vigenti normative e della qualità dell’Ente” – dichiara il Dott. Angelo Iannello responsabile di FOReIP.

Proseguiranno inoltre, i servizi connessi con il Progetto Garanzia Giovani a favore di Imprese e beneficiari, cui è già possibile prenotarsi da alcune settimane e lo svolgimento di Corsi OSA (Operatore Socio Assistenziale) e ASACOM (Assistente alla Autonomia ed alla Comunicazione) anch’essi riadeguati secondo le nuove modalità “on line”.

E’ possibile contattare la segreteria per ricevere informazioni ed effettuare prenotazioni su nuovi corsi.





Cellulare: 3289072287

Mail: foreipformazione@gmail.com

Pagina Facebook: foreipformazione

Sito web: www.foreip.it



Per Garanzia Giovani 2 allievi e aziende possono manifestare il loro interesse utilizzando i link indicati di seguito:



https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/eqhGm2CNqNeY2LVV9





https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/SkNm9J6cnDxkStdVA











