Corsi di formazione in medicina: il Cefpas di Caltanissetta mette a disposizione 240 posti

Il bando è rivolto a laureati in medicina e chirurgia anche non ancora specializzati. La quota di iscrizione sarà di 2.400 euro a partecipante

Redazione

08 Dicembre 2019 16:00

Corsi di formazione in medicina di emergenza urgenza che aprono le porte al mondo del lavoro. Sono i 240 posti messi a concorso dal Cefpas di Caltanissetta: sono retribuiti e permettono di ottenere una porta d'accesso negli ospedali siciliani.Il bando, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è rivolto a laureati in medicina e chirurgia anche non ancora specializzati. La quota di iscrizione sarà di 2.400 euro a partecipanti ma tutti i medici che supereranno la prima fase del corso otterranno il rimborso dell'iscrizione e verranno anche retribuiti con 22.700 euro lordi all'anno.

I corsi saranno 10, dureranno 2 anni e vedranno la partecipazione di 24 medici alla volta per un totale. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 16 dicembre.

Dal 15 al 31 gennaio si aprirà invece la seconda finestra per presentare la domanda ai successivi tre corsi. La terza e ultima finestra va dal 15 al 31 maggio per i restanti 3 corsi. La domanda va inviata, tramite Pec, all'indirizzo cefpas@legalmail.it utilizzando i moduli prestampati e allegati al bando. I primi 4 corsi inizieranno a fine gennaio, i successivi 3 a fine aprile e gli ultimi a settembre.

Nei giorni scorsi l'assessore Razza ha precisato che i concorsi che da fine agosto a oggi sono stati banditi e quelli che verranno pubblicati nelle prossime settimane si baseranno su piante organiche che i manager stanno revisionando.





