Cronaca 966

Corsa contro il tempo per salvare la vita ad una bimba di appena due giorni, volo dell'Aeronautica da Catania a Fiumicino

La piccola è stata trasportata dall'ospedale "Garibaldi-Nesima" di Catania, dove era ricoverata con una grave patologia neonatale, all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma

Redazione

21 Novembre 2020 16:35

Un volo salva-vita dell'Aeronautica militare da Catania a Fiumicino per una bimba di appena due giorni affetta da una grave patologia neonatale. È atterrato ieri sera sullo scalo militare romano di Ciampino un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo la piccola per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall'ospedale "Garibaldi-Nesima" di Catania, dove era ricoverata con una grave patologia neonatale, all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Lo rende noto l'Aeronautica Militare.Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il velivolo era decollato dallo scalo di Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri; una volta raggiunto l'aeroporto di Catania ed effettuato l'imbarco - nel rispetto delle misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 - della neonata all'interno di una culla termica, dei familiari e dell'equipe medica al seguito, ha fatto rientro sullo scalo romano, dal quale la piccola è stata trasferita in ambulanza presso l'ospedale Bambino Gesù. L'equipaggio ha poi ripreso il servizio di prontezza operativa.



Un volo salva-vita dell'Aeronautica militare da Catania a Fiumicino per una bimba di appena due giorni affetta da una grave patologia neonatale. È atterrato ieri sera sullo scalo militare romano di Ciampino un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo la piccola per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall'ospedale "Garibaldi-Nesima" di Catania, dove era ricoverata con una grave patologia neonatale, all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Lo rende noto l'Aeronautica Militare.Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il velivolo era decollato dallo scalo di Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri; una volta raggiunto l'aeroporto di Catania ed effettuato l'imbarco - nel rispetto delle misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 - della neonata all'interno di una culla termica, dei familiari e dell'equipe medica al seguito, ha fatto rientro sullo scalo romano, dal quale la piccola è stata trasferita in ambulanza presso l'ospedale Bambino Gesù. L'equipaggio ha poi ripreso il servizio di prontezza operativa.



Coronavirus. In Sicilia 1.838 casi in più e 43 morti, sale il tasso di positività. In Italia 34.767 nuovi contagi e 692 decessi

News Successiva Bonus Sicilia, contributi a fondo perduto per 58mila imprese: ecco l'elenco di quelle ammesse e le escluse

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare