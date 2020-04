Politica 229

Coronavirus. Quotidiani on line, Calderone (FI): "Da tutelare come i cartacei, promuoveremo azioni di tutela"

Dopo l'appello lanciato da molti editori per la crisi che sta attraversando la carta stampata, Forza Italia chiede interventi anche per i quotidiani on line

Redazione

06 Aprile 2020 11:23

"A seguito dell’appello degli editori digitali, che si unisce a quello dei giorni scorsi della carta stampata, Forza Italia presenterà a breve un’iniziativa parlamentare a sostegno dell’editoria on line, la quale, al pari di quella cartacea, costituisce l’ossatura portante di una delle prerogative della democrazia: la libertà d’informazione e di opinione. È fondamentale che anche tale categoria sia tutelata e salvaguardata con interventi che mirino al sostentamento economico. In tali difficili condizioni, non possiamo permetterci che anche l’informazione vada in letargo. Siamo al fianco di tutti gli addetti ai valori che con abnegazione continuano a raccontare la quotidianità ai tempi del Coronavirus”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone, il quale annuncia l’immediata iniziativa di sostegno al giornalismo da presentare in Parlamento.





