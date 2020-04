Politica 400

Coronavirus. Zafarana e Di Paola (M5S): "Mascherine care o introvabili. La Regione le distribuisca gratuitamente"

E’ l’appello che i deputati regionali del Movimento 5 Stelle rivolgono al presidente della Regione Siciliana Musumeci tramite una apposita mozione

Redazione

08 Aprile 2020 10:45

“Distribuzione gratuita o a prezzi calmierati delle mascherine alla cittadinanza”. E’ l’appello che i deputati regionali del Movimento 5 Stelle rivolgono al presidente della Regione Siciliana Musumeci tramite una apposita mozione che vede come prima firmataria la deputata messinese Valentina Zafarana. “Da notizia di stampa - spiega Zafarana - apprendiamo che il Presidente Musumeci starebbe predisponendo una nuova e più restrittiva ordinanza che prevederebbe l’obbligo di indossare mascherine negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici o comunque ancora aperti al pubblico. Ad oggi però tale dispositivi continuano ad essere introvabili oppure molto costosi per i cittadini siciliani. Quest'obbligo più restrittivo suonerebbe come una beffa per i cittadini visto che tali dispositivi sono introvabili”. “Non critichiamo il fatto che il Presidente stia valutando l’opzione di far indossare i dispositivi ai cittadini - aggiunge Nuccio Di Paola - visto anche che indossare i dispositivi in questa situazione tutela la nostra salute ma, proponiamo che sia la Regione a farsi carico attraverso i suoi canali di reperire, acquistare e distribuire ai comuni siciliani tali dispositivi che li forniranno a loro volta gratuitamente ai cittadini meno abbienti. Iniziative simili sono state già annunciate dal Presidente della Regione Toscana Rossi e dal Presidente della Regione Lombardia Fontana che con apposite ordinanze prevedono (loro sì) l’obbligo per tutti i cittadini di indossare dispositivi di protezione individuale fuori dall’abitazione”.

“La distribuzione gratuita da parte della Regione Siciliana - concludono Zafarana e Di Paola - permetterebbe anche di evitare il far west delle ordinanze sindacali così da tutelare la salute dei siciliani che deve essere una priorità durante l’emergenza epidemiologica”.



“Distribuzione gratuita o a prezzi calmierati delle mascherine alla cittadinanza”. E’ l’appello che i deputati regionali del Movimento 5 Stelle rivolgono al presidente della Regione Siciliana Musumeci tramite una apposita mozione che vede come prima firmataria la deputata messinese Valentina Zafarana. “Da notizia di stampa - spiega Zafarana - apprendiamo che il Presidente Musumeci starebbe predisponendo una nuova e più restrittiva ordinanza che prevederebbe l’obbligo di indossare mascherine negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici o comunque ancora aperti al pubblico. Ad oggi però tale dispositivi continuano ad essere introvabili oppure molto costosi per i cittadini siciliani. Quest'obbligo più restrittivo suonerebbe come una beffa per i cittadini visto che tali dispositivi sono introvabili”. “Non critichiamo il fatto che il Presidente stia valutando l’opzione di far indossare i dispositivi ai cittadini - aggiunge Nuccio Di Paola - visto anche che indossare i dispositivi in questa situazione tutela la nostra salute ma, proponiamo che sia la Regione a farsi carico attraverso i suoi canali di reperire, acquistare e distribuire ai comuni siciliani tali dispositivi che li forniranno a loro volta gratuitamente ai cittadini meno abbienti. Iniziative simili sono state già annunciate dal Presidente della Regione Toscana Rossi e dal Presidente della Regione Lombardia Fontana che con apposite ordinanze prevedono (loro sì) l’obbligo per tutti i cittadini di indossare dispositivi di protezione individuale fuori dall’abitazione”.

“La distribuzione gratuita da parte della Regione Siciliana - concludono Zafarana e Di Paola - permetterebbe anche di evitare il far west delle ordinanze sindacali così da tutelare la salute dei siciliani che deve essere una priorità durante l’emergenza epidemiologica”.



News Successiva Buoni spesa digitali per aiutare le famiglie. Campo (M5S): "Pratiche semplificate da diffondere in tutti i Comuni"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare