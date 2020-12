Attualita 299

Coronavirus, via libera alla riaperture delle scuole superiori il 7 gennaio: in presenza il 50% degli studenti

L'intesa è stata raggiunta in Conferenza unificata. Hanno collaborato Governo, Regioni, Province e Comuni

Redazione

23 Dicembre 2020 20:22

La Conferenza Unificata, conclusasi da pochi minuti, ha dato il via libera al ritorno in classe degli studenti a partire dal 7 gennaio. E' quanto si apprende da fonti ministeriali."La scuola superiore riapre il 7 gennaio. È un bene per tutti, senza distinzioni. Lavoriamo per assicurare le migliori condizioni possibili e per garantire sicurezza ai ragazzi e tranquillità alle loro famiglie". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione con governo, Regioni, Province e Comuni sulle "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico".

"L'intesa raggiunta ora in Conferenza Unificata sul rientro a scuola in presenza degli studenti delle superiori al 50% è il risultato positivo della collaborazione tra Governo, Regioni, Province e Comuni. Per le Province, che gestiscono le 7.500 scuole superiori è un risultato importante. Si tratta di riportare i ragazzi in classe al più presto con equilibrio, gradualità e in piena sicurezza. Grazie al Governo per avere compreso la correttezza della nostra richiesta e a Regioni e Comuni per averci sostenuti". Lo dichiara il Presidente dell’Upi Michele de Pascale al termine della Conferenza Unificata.



