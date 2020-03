Cronaca 1191

Coronavirus, uno degli imputati proviene da zona contagio: a Caltanissetta rinvita udienza "Depistaggio"

L'istanza era stata avanzata dal legale di Mario Bo, l'avvocato Giuseppe Panepinto

Redazione

02 Marzo 2020 12:09

L'udienza di stamane del processo sul depistaggio delle indagini della strage di Via D'Amelio, in corso a Caltanissetta, è stata rinviata al 13 marzo per l'impossibilità di uno degli imputati, Mario Bo, di essere presente. L'istanza era stata avanzata dal legale di Bo, l'avvocato Giuseppe Panepinto, che aveva fatto presente che il suo assistito, residente in Friuli Venezia Giulia, proviene da una delle zone di contagio del coronavirus.(ANSA).

L'udienza di stamane del processo sul depistaggio delle indagini della strage di Via D'Amelio, in corso a Caltanissetta, è stata rinviata al 13 marzo per l'impossibilità di uno degli imputati, Mario Bo, di essere presente. L'istanza era stata avanzata dal legale di Bo, l'avvocato Giuseppe Panepinto, che aveva fatto presente che il suo assistito, residente in Friuli Venezia Giulia, proviene da una delle zone di contagio del coronavirus.(ANSA).

News Successiva Caltanissetta, controllate 72 persone e 1023 macchine. Rinvenuta un'auto rubata e sequestrata pianta di marijuana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare