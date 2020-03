Politica 497

Coronavirus, Unione siciliana LE API: "Indispensabili misure urgenti a tutela dei posti di lavoro"

"La prima responsabilità la individuiamo in un governo regionale distratto e sonnolento" si legge nella nota

Redazione

09 Marzo 2020 09:31

Quello che sta avvenendo cortese ospitalità, ed è davanti agli occhi di tutti, è una crisi che colpisce un po' ogni settore economico e specie il commercio ed il turismo, settori che in Sicilia hanno un loro notevole peso specifico e che ci devono preoccupare con l'avvicinarsi della stagione estiva.L'onorevole Salvo Fleres, portavoce di Unità Siciliana “LE API”, ha aperto l'argomento e siamo d'accordo con Lui che a pagare il costo della crisi da coronavirus sono soprattutto le aziende piccole e medie che si avvalgono di lavoratori che hanno formato e addestrato nel tempo; aziende che oggi si trovano a sostenere un calo di fatturato di almeno il 40 - 60% e che saranno costrette a mettere i lavoratori in cassa integrazione se non addirittura a licenziare e chiudere bottega. Pertanto il lavoro di formazione e addestramento dei lavoratori delle piccole e medie imprese andrà disperso con grave danno per le aziende e i lavoratori stessi.

Il costo dei dipendenti di un'azienda rappresenta un costo fisso in termini di stipendi e di contributi previdenziali indipendentemente dagli introiti, oggi gravemente intaccati da un evento imprevedibile e straordinario come quello che stiamo vivendo e che non dipende né dal datore di lavoro né dai lavoratori stessi.

Inoltre, dalle nostre parti, molte delle specificità delle produzioni sono legate alle tradizioni e alle specializzazioni degli addetti, in particolare nell'agricoltura, nella viticoltura, nell'artigianato e nell’enogastronomia.

La prima responsabilità la individuiamo in un governo regionale distratto e sonnolento che avrebbe già dovuto porre in essere misure a sostegno e salvaguardia delle piccole e medie aziende e dei posti di lavoro per non vedere ridotto in cenere quello che resta delle attività produttive, artigianali e commerciali della Sicilia.

Unità Siciliana “LE API” chiede a gran voce un intervento straordinario e urgente a sostegno dell'economia, che riduca i costi fissi delle attività per superare il momento di profonda crisi delle aziende senza che i nostri lavoratori ne paghino le conseguenze con la perdita del posto di lavoro.



Salvatore Giunta

Luigi Marrone

Anna Stella

Giancarlo Palmeri

Luigi Pirrello

Unione Siciliana “LE API”



