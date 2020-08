Cronaca 1097

Coronavirus, una vittima in Sicilia dopo un mese senza decessi: è il professore Bruno Ficili

Il professor Bruno Ficili, 84 anni, è noto per il suo impegno internazionale a favore della pace nel mondo

Redazione

04 Agosto 2020 08:44

Si torna a morire a causa del Covid in Sicilia. Stanotte, è deceduto all'ospedale Maggiore di Modica, dove era ricoverato, il professor Bruno Ficili di Scicli. L'uomo, che soffriva di una patologia polmonare, si trovava nel nosocomio da ieri dopo essere risultato positivo al Coronavirus ed era stato proprio il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, a comunicare che a distanza di cinque giorni dal nuovo caso di Coronavirus rilevato nel paese, riguardante una donna, un secondo caso di Covid era stato accertato ed era collegato probabilmente al primo. Il primo cittadino aveva anche fatto sapere che l'uomo era "in serie condizioni".Stamattina, è stato lo stesso sindaco, attraverso un post sul proprio profilo Facebook ad annunciare la morte: "Un grave lutto per tutti noi. Morto il cittadino colpito da coronavirus. Pensavo e speravo di non dover più dare notizie come questa; purtroppo non è così - ha scritto -. Questa notte è mancato il cittadino che ieri era stato ricoverato perché contagiato da coronavirus. In questo momento tragico mi sento solo di esprimere tutta la mia vicinanza e il cordoglio alla sua famiglia. Rinviamo alle prossime ore ogni altra considerazione, a partire da quelle sul sistema dei controlli e della prevenzione che, mi pare, sia in sostanza, per scelte dall’alto, venuto meno".Il professor Bruno Ficili, 84 anni, è noto per il suo impegno internazionale a favore della pace nel mondo. Si era laureato in Pedagogia presso l'Università Cattolica di Milano. Dal 1986, come presidente dell'Associazione Internazionale per l'educazione alla pace, di cui è stato fondatore, ha organizzato in Sicilia, a Siracusa, città in cui viveva e lavorava come dirigente scolastico, convegni internazionali sulla educazione alla pace. (GDS.IT)



Si torna a morire a causa del Covid in Sicilia. Stanotte, è deceduto all'ospedale Maggiore di Modica, dove era ricoverato, il professor Bruno Ficili di Scicli. L'uomo, che soffriva di una patologia polmonare, si trovava nel nosocomio da ieri dopo essere risultato positivo al Coronavirus ed era stato proprio il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, a comunicare che a distanza di cinque giorni dal nuovo caso di Coronavirus rilevato nel paese, riguardante una donna, un secondo caso di Covid era stato accertato ed era collegato probabilmente al primo. Il primo cittadino aveva anche fatto sapere che l'uomo era "in serie condizioni".Stamattina, è stato lo stesso sindaco, attraverso un post sul proprio profilo Facebook ad annunciare la morte: "Un grave lutto per tutti noi. Morto il cittadino colpito da coronavirus. Pensavo e speravo di non dover più dare notizie come questa; purtroppo non è così - ha scritto -. Questa notte è mancato il cittadino che ieri era stato ricoverato perché contagiato da coronavirus. In questo momento tragico mi sento solo di esprimere tutta la mia vicinanza e il cordoglio alla sua famiglia. Rinviamo alle prossime ore ogni altra considerazione, a partire da quelle sul sistema dei controlli e della prevenzione che, mi pare, sia in sostanza, per scelte dall’alto, venuto meno".Il professor Bruno Ficili, 84 anni, è noto per il suo impegno internazionale a favore della pace nel mondo. Si era laureato in Pedagogia presso l'Università Cattolica di Milano. Dal 1986, come presidente dell'Associazione Internazionale per l'educazione alla pace, di cui è stato fondatore, ha organizzato in Sicilia, a Siracusa, città in cui viveva e lavorava come dirigente scolastico, convegni internazionali sulla educazione alla pace. (GDS.IT)



Attenzione alla truffa del falso audio Microsoft : potrebbe trattarsi di potenziali Trojan

News Successiva "Non sussiste lo stato di emergenza per il Covid", giudice di pace annulla multe fatte durante il lockdown

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare