Coronavirus, vietate discoteche e serate danzanti ma a Caltanissetta locale organizza la festa della donna. Poi postano foto su facebook

E' accaduto in un locale nisseno ieri sera in barba al decreto della presidenza del consiglio dei ministri e all'ordinanza regionale

Rita Cinardi

09 Marzo 2020 10:06

In piena emergenza coronavirus, e nonostante il decreto ministeriale e l'ordinanza del governatore della Regione Nello Musumeci, organizzano una serata danzante per la festa della donna. Ma non basta. I resposabili dell'evento hanno anche postato le foto su facebook con tanto di didascalia "Una festa delle donne fantastca". E' accaduto in un locale nisseno ieri sera, probabilmente sfuggito ai controlli delle forze dell'ordine che per tutta la serata, instancabilmente, hanno lavorato proprio su questo. La presenza della polizia infatti è stata notata in molti locali nisseni. Adesso però potrebbero profilarsi dei guai per chi, in barba a ogni ordinanza, ha organizzato una festa. Nell articolo 2 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri si legge chiaramente che "sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione". I controlli di polizia e carabinieri continueranno serrati.

