Coronavirus, turista spagnola positiva su un bus Enna-Palermo: l'Asp cerca i passeggeri

Tutti coloro che hanno viaggiato in quella data devono mettersi in contatto urgentemente via mail con l'Asp

Redazione

19 Settembre 2020 15:57

L’Asp di Enna ha avviato la ricerca di passeggeri che hanno viaggiato l’11 settembre a bordo di un bus della Sais Autolinee partito dalla Stazione di Palermo e diretto a Enna Bassa (corsa delle 17.30, arrivo 19.05) dopo che una turista spagnola - che viaggiava su quel bus - è risultata positiva al Coronavirus.Tutti coloro che hanno viaggiato in quella data devono mettersi in contatto urgentemente via mail all’indirizzo dipartimentoprevenzione@asp.enna.it, covid19@asp.enna.it per permettere di attivare le procedure previste dal protocollo anti Covid-19.



