Coronavirus. Tre positivi in più in provincia di Caltanissetta: tra questi un operatore sanitario in servizio al Sant'Elia

Ma il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone rassicura: "La situazione è sotto controllo"

Rita Cinardi

06 Aprile 2020 20:34

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta. Non sale il numero di ricoverati in malattie infettive mentre il dato dei pazienti in isolamento domiciliare, risultati positivi al test, si incrementa di n. 3 unità: Caltanissetta, San Cataldo e Mussomeli. Come riportato invece da Seguo News questa mattina i pazienti in terapia intensiva covid-19 sono 6: due donne nissene di 79 e 74 anni; due pazienti di Serradifalco di 80 e 54 anni e due pazienti di Agrigento di 73 e 53 anni. In totale sono 20 i pazienti ricoverati in Malattie Infettive e 48 quelli in isolamento domiciliare in tutta la provincia. Il direttore generale in merito al paziente di Mussomeli risultato positivo al tampone, un operatore socio sanitario del luogo proveniente da Trieste, ma in servizio al Sant'Elia di Caltanissetta, ha detto: "La situazione è sotto controllo. La circolare che impone l'obbligo del tampone è successiva alla sua assunzione. In ogni caso i colleghi che hanno effettuato il tampone sono negativi e l'operatore sta bene e prestava servizio in un'area infettivologica con obbligo dei DPI più performanti".

