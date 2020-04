Politica 623

Coronavirus. Tre medici denunciati da nord a sud, Pagano (Lega): "Subito scudo penale per personale sanitario"

La eventuale responsabilità, per colpa grave o dolo, dei medici deve essere riservata solo ed esclusivamente al foro civile

04 Aprile 2020 17:18

“Ad oggi sono ormai almeno tre i casi di medici, da nord a sud, denunciati a seguito di presunte loro responsabilità in casi di coronavirus e non solo. Ora, o si riconosce il ruolo sociale degli stessi, oppure si fa solo finta di essere a loro solidali per quanto stanno facendo e faranno. In altre parole, o sono considerati angeli oppure si sta barando nei loro confronti. Siccome tutti sanno, come anche autorevolmente detto dal Think tank “centro studi Livatino’, che il processo penale a seguito della denigrazione dei media è già pena di suo, e che la maggior parte degli imputati alla fine viene prosciolta, risulta indispensabile garantire per legge uno scudo penale per medici ed infermieri. La eventuale responsabilità, per colpa grave o dolo, dei medici deve essere riservata solo ed esclusivamente al foro civile”.

Lo dichiara Alessandro Pagano, vice capogruppo della lega alla camera dei deputati.

