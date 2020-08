Salute 157

Coronavirus, test sierologici all'ospedale Umberto I di Enna: saranno a pagamento

La prenotazione dovrà essere effettuata allo sportello Cup o tramite i numeri messi a disposizione dall'ospedale

Redazione

27 Agosto 2020 10:29

Al via i test sierologici a pagamento per il Sars-Cov-2 all'ospedale Umberto I di Enna. L’Unità operativa di Patologia Clinica li eseguirà a partire dall'1 settembre. Ne dà notizia la responsabile Ada Restivo."Il test verrà eseguito con metodo Clia - spiega - e avrà un costo di 15 euro per le IgG; 15 euro per le IgM; 2,85 euro per il prelievo".La prenotazione dovrà essere effettuata allo sportello Cup o tramite i numeri a disposizione per le prenotazioni, 800679977, per telefoni fissi, 0935 520810 per i cellulari. I prelievi saranno eseguiti presso il punto prelievi dell’Ospedale Umberto I da lunedì a venerdì, dalle 11.15 alle 12.30.



Al via i test sierologici a pagamento per il Sars-Cov-2 all'ospedale Umberto I di Enna. L’Unità operativa di Patologia Clinica li eseguirà a partire dall'1 settembre. Ne dà notizia la responsabile Ada Restivo."Il test verrà eseguito con metodo Clia - spiega - e avrà un costo di 15 euro per le IgG; 15 euro per le IgM; 2,85 euro per il prelievo".La prenotazione dovrà essere effettuata allo sportello Cup o tramite i numeri a disposizione per le prenotazioni, 800679977, per telefoni fissi, 0935 520810 per i cellulari. I prelievi saranno eseguiti presso il punto prelievi dell’Ospedale Umberto I da lunedì a venerdì, dalle 11.15 alle 12.30.



News Successiva Coronavirus: con l'idrossiclorochina visto un calo della mortalità del 30%

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare